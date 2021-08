Bojan Krkic rejoint Andrés Iniesta au Vissel Kobe

Bojan Krkic a enfin trouvé un nouveau club : après avoir été libéré par le CF Montréal en janvier dernier, l'ancien attaquant du FC Barcelone signe au Vissel et devient le cinquième joueur passé par le Barça à rejoindre les rangs du club japonais, après Andrés Iniesta, Sergi Samper, Douglas et Thomas Vermaelen. La durée du contrat n'a pas été précisée.

L'international espagnol (1 sélection), qui a également évolué avec la sélection catalane (8 capes), rejoint le neuvième club de sa carrière. Formé à la Masia entre 1999 et 2006, le joueur de 30 ans a connu la Serie A (AC Milan), la Bundesliga (Mayence) ou encore la Premier League (Stoke City) avant de s'envoler pour la MLS et jouer sous les ordres de Thierry Henry au club montréalais.

