Napoli : Kalidou Koulibaly soutient Rudi Garcia

Les jours de Rudi Garcia au Napoli sont comptés. Le Français était à l’entraînement ce matin, mais il doit rapidement s’entretenir avec le président Aurelio De Laurentiis. Un entretien qui s’annonce corsé puisque ADL pense déjà à embaucher un remplaçant. Ce mercredi, le nom d’Antonio Conte circule d’ailleurs énormément dans les médias transalpins. Néanmoins, Garcia peut compter sur un soutien, celui de l’ancien défenseur des Partenopei, Kalidou Koulibaly.

« Garcia est un grand entraîneur et il a besoin d’un temps d’adaptation, comme c’est arrivé à d’autres entraîneurs dans le passé. Les joueurs sont avec lui, j’ai parlé à 2-3 d’entre eux et ils me l’ont confirmé. Ils doivent continuer à travailler comme d’habitude et tout ira bien. J’espère pour lui que le club aura la patience de le laisser travailler tranquillement. (Antonio Conte) C’est un grand entraîneur, je le connais bien, il m’a toujours sollicité dans les équipes qu’il a entraînées. J’ai beaucoup d’estime pour lui et il le sait, tout comme j’ai beaucoup d’estime pour Garcia. Changer d’entraîneur très souvent n’est pas la solution, j’espère qu’ils donneront encore du temps à Garcia », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Sport Mediaset.