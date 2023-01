La déclaration surprenante de Carlos Tévez sur l’Argentine et la France

La suite après cette publicité

Tout Argentin est un mordu de football jusqu’à son dernier souffle. Tous ? Non pas exactement. Un irréductible joueur de l’Albiceleste n’a aujourd’hui plus la même passion qu’à ses débuts : Carlos Tévez. Celui que l’on surnommait "l’Apache" a assuré lors d’une interview sur Radio Mitre que son amour pour le football a diminué au fil des années. «Le monde de Boca ne me manque pas, ni le football, car il m’a épuisé. Je n’ai pas beaucoup suivi la Coupe du monde.»

La légende des deux équipes de Manchester a même fait une déclaration étonnante à propos de l’équipe de France. «J’ai beaucoup suivi la France parce que c’était une équipe que j’aimais bien». L’ex-international argentin a également expliqué pourquoi il n’a pas félicité Messi pour son titre de champion du monde. « Je n’ai pas écrit à Messi parce que son téléphone a dû exploser. Je suis très heureux que mes enfants crient sur ses buts. » Tévez n’aurait-il pas des origines françaises à tout hasard ?

