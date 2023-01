Lionel Messi a soulevé une fausse Coupe du Monde !

La suite après cette publicité

Le 18 décembre dernier, l’Argentine a remporté la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Un rêve pour Lionel Messi, qui a soulevé le trophée en premier en tant que capitaine. Ce qui d’ailleurs été immortalisé par de nombreux photographes. Le cliché du joueur du PSG brandissant le trophée et qui a été publié sur son compte officiel est d’ailleurs devenu la photo la plus likée de tous les temps sur Instagram. Mais Clarin révèle que Leo Messi ne soulevait pas la véritable Coupe du Monde mais une réplique. En effet, celle-ci, confectionnée par un couple de supporters argentins, a été remise au joueur de 35 ans pendant le tour d’honneur. Il a ainsi soulevé le faux trophée et a pris la pose avec. Puis, Angel Di Maria s’est aperçu de la supercherie et l’a mis au courant. Ils en ont bien rigolé d’ailleurs.

De leur côté, les deux supporters sont revenus sur cet épisode. «L’idée était que les joueurs puissent la signer, mais finalement la Coupe est entrée trois fois sur le terrain. La première fois, il a été pris par un parent de Paredes, et il l’a signé. La deuxième fois, ils nous l’ont demandé et ça a duré 45 minutes, ça passait d’un joueur à l’autre, d’un membre de la famille à l’autre, et ils prenaient des photos. Dans les tribunes, ils m’ont dit :"tu as perdu la coupe". Nous nous sommes amusés mais nous voulions qu’elle revienne. Là, j’ai crié à quelques joueurs : "si vous voyez la Coupe que Paredes a, c’est à nous", et à la fin Lautaro Martínez l’a apportée et l’a également signée. Le personnel de la FIFA est venu sur place et nous a demandé de confirmer que ce n’était pas l’original. Quand nous avons commencé à voir les photos, nous avons réalisé que Leo avait soulevé notre trophée, conclut le couple. Nous avons vu des détails, notamment de la partie inférieure, qui ont confirmé que c’était bien la nôtre. Antonella (la femme de Messi) a levé le trophée et l’un de leurs enfants également.» Un joli souvenir pour ces deux fans de l’Argentine.

