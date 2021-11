Rennes - Vitesse : les compositions sont tombées

La cinquième journée de la Ligue Europa Conference se poursuit ce jeudi avec un choc au sommet entre Rennes et le Vitesse Arnhem. En cas de victoire ou de match nul, le club breton sera qualifié pour la suite de la compétition. Pour cela, il se présente en 4-3-3 avec Alfred Gomis comme dernier rempart. Devant lui, Hamari Traoré, Warmed Omari, Nayef Aguerd et Birger Meling prennent place. Baptiste Santamaria est positionné en sentinelle auprès de Lovro Majer et Flavien Tait. Enfin, Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier accompagnent Gaëtan Laborde en attaque.

De son côté, le Vitesse Arnhem opte pour un 3-4-1-2 avec Jeroen Houwen dans les cages. Alois Oroz, Riechedly Bazoer et Jacob Rasmussen composent la défense. Les rôles de pistons sont assurés par Romaric Yapi et Maximilian Wittek tandis que Matúš Bero et Sondre Tronstad assurent le double pivot. Enfin, Yann Gboho soutient Loïs Openda et Daan Huisman.

Les compositions

Stade Rennais : Gomis - Traoré, Omari, Aguerd, Meling - Majer, Santamaria, Tait - Bourigeaud, Laborde, Terrier

Vitesse Arnhem : Houwen - Oroz, Bazoer, Rasmussen - Yapi, Bero, Tronstad, Wittek - Gboho - Huisman, Openda