Robert Andrich rempile avec le Bayer Leverkusen

Élément prépondérant de la saison passée exceptionnelle du Bayer Leverkusen, Robert Andrich prolonge avec le club allemand. Le milieu de 29 ans est désormais lié aux champions d’Allemagne en titre jusqu’en 2028. Lors de l’exercice 2023-2024, l’international allemand a disputé 45 rencontres toutes compétitions confondues sous les ordres de Xabi Alonso, pour un total de six buts et de cinq passes décisives. En plus de la Bundesliga, le Bayer a remporté la Coupe d’Allemagne et atteint la finale de l’Europa League.

« Robert Andrich est devenu l’un des joueurs clés de notre équipe et a également réalisé de brillantes performances sur la scène internationale. Ses apparitions avec l’Allemagne lors de l’Euro 2024 démontrent sa grande évolution au cours des dernières saisons », a déclaré Simon Rolfes, directeur général sportif du Bayer. Robert est un leader sur et en dehors du terrain. Il dispose d’une capacité exceptionnelle à récupérer les ballons et d’une excellence qualité technique, et est capable de jouer à différents postes. »