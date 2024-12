PSG - Nantes : Luis Enrique relativise après le nul

Ce samedi soir, le PSG a été tenu en échec sur sa pelouse face au FC Nantes (1-1). Largement dominateurs, les Parisiens ont su prendre l’avantage très tôt dans la rencontre mais les Canaris, solides défensivement, ont su revenir dans la partie avant de faire le dos rond.

Interrogé par DAZN en fin de match, Luis Enrique a expliqué qu’il n’était pas plus remonté que ça après ce nul : «On a dominé totalement le match contre Nantes qui a très bien défendu. Il manquait ce but. C’est l’objectif, insister, insister… Il y a plus d’occasions manquées en deuxième période. Le championnat est difficile, comme en Ligue des champions. Gonçalo Ramos est un vrai buteur, on lui a demandé d’être présent.»