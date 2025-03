PSG-Liverpool : la prestation ridicule de Mohamed Salah déchire l’Angleterre

0 tir, 0 occasion créée, 0 dribble réussi (sur 4), 0 duel gagné (sur 9), 0 faute obtenue, 0 centre réussi, 16 ballons perdus (plus haut total de son équipe). Voici en quelques statistiques comment résumer la prestation de Mohamed Salah avec Liverpool ce mercredi soir face au PSG. La star égyptienne était très attendue dans ce choc des 8es de finale de la Ligue des champions. Il faut dire que depuis le début de saison, elle marche sur l’eau et affiche des statistiques individuelles hallucinantes. Auteur de 30 buts et 22 passes décisives en 40 matches cette saison, il était logiquement la menace numéro un pour la formation parisienne.

Mais celui qui est souvent annoncé comme un candidat très sérieux au Ballon d’Or 2025 a connu une soirée chaotique avec Liverpool. Complètement mangé par Nuno Mendes, l’Égyptien a été incapable de faire une seule différence. Rattrapé à la course, maladroit techniquement, il a été méconnaissable et a passé la soirée à se faire bouger par des Parisiens qui avaient bien plus faim que lui. « Il a été affreux, je n’ai jamais vu ça», glissait même un journaliste anglais dans la zone presse du Parc des Princes. Un avis globalement partagé par l’ensemble de la presse anglaise ce mercredi soir.

Une prestation décevante

«Il a dû se nourrir de miettes et il a vu peu de ballons dans les premières minutes» a globalement analysé le Daily Mail alors que le Liverpool Evenings a été bien plus sévère. «Nuno Mendes l’a trop souvent dominé physiquement. Il n’a pas été beaucoup servi. Il a clairement manqué de qualité et de clarté dans ses positions en deuxième mi-temps. Rare soir sans. Remplacé.» La prestation de l’attaquant de 32 ans, qui est souvent associé au PSG, est un sujet délicat qu’Arne Slot a rapidement écarté en conférence de presse. Le coach néerlandais a tenu à défendre son joueur rappelant son statut dans l’équipe. «Mo Salah est aussi assez important pour tout le monde», expliquait-il notamment.

Pourtant les faits sont là. Cette saison, Mohamed Salah a disputé 40 rencontres et il n’a été remplacé que 5 petites fois. La première fois dans un match aussi important. Et son remplaçant, Harvey Eliott n’a eu besoin que de 46 secondes pour s’illustrer en offrant le but de la victoire à son équipe. Un symbole quand son coéquipier a passé toute la soirée, jusqu’à sa sortie, dans les poches de Nuno Mendes sans jamais relever la tête. Absent dans le repli défensif sur son couloir, on l’a senti trop peu impliqué pour inverser la tendance. Et pour un joueur de ce calibre, cette prestation est un sacré raté (noté 2,5 par la rédaction FM). Heureusement sans conséquence. Il aura le match retour pour se rattraper mais Mohamed Salah a vite intérêt à briller, car une nouvelle contre-performance de sa part viendrait ternir un début de saison très réussi de sa part.