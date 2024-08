Amicaux : Lens s’offre Versailles, Nantes et Lorient font match nul

L’été se poursuit et la préparation qui va avec pour les clubs de Ligue 1 et de divisions inférieures. Après avoir fait match nul face au Bayer Leverkusen, les Sang et Or ont cette fois affronté Versailles et l’ont emporté 3-1. Labeau Lascary a ouvert le score pour les Lensois (18e), avant l’égalisation du pensionnaire de National par Basque sur penalty (34e).

Les hommes de Will Still ont fait la différence en seconde période grâce à deux buts signés Danso (51e) et Thomasson (69e). Dans l’autre match de cette fin d’après-midi, Nantes et Lorient se sont quittés sur un nul 1-1. Mostafa Mohamed a inscrit le premier but de cette confrontation (41e), avant la réalisation de Soumano (66e).