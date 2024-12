Pep Guardiola répond à l’attaque de José Mourinho

Pep Guardiola n’a que du respect envers José Mourinho. Les deux techniciens ont eu une légère discorde après un geste de l’Espagnol face à Liverpool. Moqué par les supporters des Reds après la défaite de son équipe (2-0 à Anfield), le coach de Manchester City avait montré, avec ses doigts, le nombre de Premier League remportées au nez et à la barbe de Liverpool (6), reprenant ainsi le gimmick du Portugais qui avait fait la même chose sous les sifflets de Stamford Bridge alors qu’il dirigeait Manchester United. Le Portugais rappelait à son ancien public qu’il avait remporté trois Premier League avec Chelsea.

La suite après cette publicité

«Guardiola a dit quelque chose à mon sujet… il a remporté six trophées et j’en ai gagné trois, mais moi, j’ai gagné équitablement et proprement», avait expliqué l’entraîneur du Fenerbahce après la rencontre de son équipe face à Besiktas, répondant à une première pique de son ancien rival. Le Catalan a lui cependant souhaité calmer le jeu rapidement. «Si je l’ai offensé, je suis vraiment désolé. Mais c’était une blague. Le fait est qu’il en ait trois, j’en ai six. C’est un fait, mais l’intention était tout à fait bonne», a assuré le technicien de 53 ans avant d’ajouter,« avec nos équipes, lui avec Chelsea, moi avec Man City, nous pouvons nous asseoir à la table avec Sir Alex Ferguson et Arsene Wenger, pour les nombreux titres que nous avons remportés. »