Pep Guardiola rappelle sa supériorité sur José Mourinho

Après 4 défaites consécutives avant d’affronter Nottingham Forrest ce mercredi soir (20h30), Manchester City doit se redresser. Pep Guardiola semble avoir perdu la clé du succès, ce que la presse n’a pas manqué de lui rappeler en avant-match. Certains médias ont comparé cette situation à celle de José Mourinho, lequel, sifflé par Stamford Bridge (en 2017) alors qu’il était à la tête de Manchester United, avait fait le signe de trois avec les doigts, en référence aux trois titres de Premier League remportés avec Chelsea.

Le parallèle a plu aux Catalans même si dernier n’a pas manqué de rappeler qu’il avait bien soulevé six Premier League (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024) avec les Skyblues. « Je ne me le souhaite pas, même si on se ressemble un peu avec José. Mais lui a trois titres de Champion, et moi six ! » sourit un Guardiola au bon souvenir de ses affrontements mythiques avec le Portugais autant du temps des Clasicos et des affrontements européens que des joutes en Angleterre.