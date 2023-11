Emmanuel Petit s’en prend à Ousmane Dembélé

Deuxième de Premier League après 10 journées, Arsenal réalise un début de saison de haut-niveau d’un point de vu comptable. Mais les Gunners montrent quelques failles, en Ligue des Champions notamment. La faute à un effectif plombé par des blessures. Devant, des joueurs comme Emile Smith-Rowe ou encore Gabriel Jesus sont fragiles. De quoi alimenter les rumeurs liant le club londonien à Ousmane Dembélé notamment.

Mais Emmanuel Petit n’en veut pas. «Il gaspille des occasions à plusieurs reprises et ne marque pas de buts. Cela a été un début difficile pour lui (au PSG), donc je ne peux pas de Dembele à Arsenal», déclare-t-il. L’ancien joueur des Gunners tend plutôt vers un autre profil, celui d’Ivan Toney. «Je suis un grand fan d’Ivan Toney. Il a fait un excellent travail avec Brentford, et je ne suis pas surpris qu’ils aient du mal sans lui. Brentford n’est pas la même équipe sans Toney et l’ensemble qu’il apporte : ses objectifs, sa mentalité et son comportement. Celui qui aura Toney en janvier, s’il part, fera une bonne affaire. Si Arsenal a une chance de le signer, ils devraient le chercher.»