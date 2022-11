JT Foot Mercato : les grosses surprises des listes pour le Mondial

La suite après cette publicité

Les invités de la Coupe du Monde

Toutes les grandes nations ont annoncé leur liste pour la Coupe du Monde, plusieurs grosses surprises s’y cachent. Pour sa première liste à l’approche d’une Coupe du Monde, Hansi Flick a préféré ne pas faire appel au taulier de la défense Mats Hummels. Par contre, le manager allemand compte énormément sur la jeunesse de Dortmund. Youssoufa Moukoko profite de la blessure de Timo Werner pour se frayer un chemin en sélection à seulement 17 ans. Son coéquipier, Karim Adeyemi sera aussi de la partie. Mais surtout, le sélectionneur de la Nationalmannschaft fait de nouveau appel à Mario Götze. Il n'avait plus été appelé depuis novembre 2017. Du côté de nos amis Belge, il y avait quelques doutes pour Eden Hazard et Romelu Lukaku, mais l’ailier du Real Madrid et le buteur de l’Inter font bien partie des choix de Roberto Martinez. Loïs Openda, qui fait un début de saison de folie avec Lens, va participer à sa première Coupe du Monde. Puis ce jeudi matin, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a décidé de rappeler Abderrazak Hamedallah qui n'avait plus été convoqué depuis 2019. L'attaquant de 31 ans, en conflit avec certains joueurs, avait choisi de ne plus répondre aux appels de la sélection. Au Brésil, beaucoup d’anciens comme Ronaldo regrette l’absence d’Endrick dans la liste de Tite. En-dehors de ça, pas de véritable invité choquant. On peut tout de même citer Pedro de Flamengo, qui a été préféré à Roberto Firmino. L’attaquant de 25 ans n’a joué que 59 minutes avec la Seleçao pour l’instant. Enfin le sélectionneur de l’Angleterre, Gareth Southgate avait donné rendez-vous à la presse cet après-midi. Le Britannique a convoqué son groupe habituel avec du Maguire, Bellingham et Kane. Mais il y a tout de même des absences notables : Fikayo Tomori, Tammy Abraham, Joe Gomez et surtout Jadon Sancho ne partiront pas au Qatar. Mention spéciale pour Callum Wilson. Le buteur de Newcastle n’avait plus été sélectionné depuis 2019.

Endrick le Parisien

Tous les plus gros clubs d’Europe veulent s’offrir le prodige Endrick. Et bien la pépite de Palmeiras se présente comme un fan du PSG enfin surtout des stars parisiennes. Interrogé par So Foot, le Brésilien a indiqué qu’il n’avait pas de championnat préféré. En revanche, il a lâché quelques mots sur le club parisien, et ça va certainement faire plaisir aux supporters : «Neymar est un joueur que j’aime beaucoup ! J’aime regarder le PSG, Mbappé est très fort, Messi, Marquinhos, des joueurs de classe. Comme je vous le disais, j’adore les regarder pour m’inspirer».

Le futur de Gerson

Ce jeudi, Globoesporte révèle que Gerson est attendu à Rio demain soir. L’OM et Flamengo se sont entendus pour que le joueur ne dispute pas le choc contre Monaco ce week-end, ce qui a donc permis au club brésilien d’anticiper la venue du joueur. Enfin, le média local confirme que le montant de la transaction tournerait autour de la somme évoquée par L’Équipe 13,5 M€, mais ajoute que le paiement sera échelonné jusqu’en 2026.