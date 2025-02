Le Barça a tenté le coup Alexander Isak

Il est le numéro 9 le plus en vue de ces dernières semaines, et empile les buts en Premier League depuis le début de la saison avec Newcastle. L’attaquant suédois Alexander Isak est la pépite que tout le monde s’arrache, mais aurait pu avoir une trajectoire de carrière bien différente. En 2020, la direction du club articulée autour d’Eric Abidal et Ramon Planes avait coché le nom du buteur, évoluant alors du côté de la Real Sociedad.

La suite après cette publicité

Des négociations en surface qui n’avaient jamais abouti à quelque chose de concret, Isak était en difficulté face au but dans le système basque. Finalement, le Suédois avait rallié Newcastle l’été suivant, et a inscrit depuis 54 buts en trois saisons avec les Magpies, de quoi réveiller les attirances des Catalans pour le joueur. Avec l’âge avancé de Robert Lewandowski et le manque de confiance en Ferran Torres, de vieux dossiers pourraient être dépoussiérés du côté de Barcelone.