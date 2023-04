Manchester United, Sunderland : la pépite ivoirienne Amad Diallo explose totalement

La suite après cette publicité

Il y a des prêts qui semblent bénéfiques pour tout le monde. Celui d’Amad Diallo à Sunderland en provenance de Manchester United en fait partie. Le jeune talent de 20 ans se régale en Championship cette saison où il a déjà inscrit 12 buts et délivré 3 passes décisives en 33 matches. Très régulier avec les Black Cats, il reste d’ailleurs sur 3 buts en 3 matches et poursuit donc tranquillement sa progression. Pour le plus grand bonheur de Sunderland qui souffre cette saison (9e de Championship) mais qui peut toujours compter sur son jeune attaquant pour débloquer la situation. «Amad est un talent extraordinaire. C’est juste un bon footballeur qui fait la bonne passe, prend les bonnes décisions, a la bonne maitrise du ballon. C’est un footballeur merveilleux», expliquait ainsi son entraîneur Tony Mowbray en conférence de presse il y a quelques jours.

Au regard de ses performances, Manchester United se frotte évidemment les mains. Car la direction mancunienne avait surpris son monde en cassant sa tirelire en octobre 2020. Alors âgé de tout juste 18 ans, la pépite ivoirienne quittait l’Atalanta après seulement 5 matches en pro pour débarquer en Angleterre. Manchester United déboursait 25 millions d’euros (+ 15 millions de bonus) pour récupérer à l’hiver 2021 celui qui était considéré comme le plus gros talent du football italien des dernières années. Un choix risqué pour les Mancuniens conscients que le joueur était encore un diamant brut à polir. Malgré son jeune âge, le vif gaucher n’a pas mis longtemps avant de montrer toute l’étendue de son talent. Après avoir évolué avec l’équipe U23 et marqué 3 buts sur ces deux premiers matches, Amad Diallo a fini par connaître ses premières minutes avec les Red Devils en Ligue Europa. Quelques jours plus tard, il marquait même son premier but face à l’AC Milan en 8e de finale aller. Mais jugé encore trop tendre, barré par la rude concurrence et freiné par des blessures, l’ancien de l’Atalanta était envoyé en prêt du côté des Rangers en Ecosse dès l’hiver pour enchaîner les matches (il n’avait joué que 8 matches en pro avec United).

Manchester United mise sur lui… mais pas pour l'instant

Là encore, le jeune talent ivoirien trouvait la faille pour son tout premier match avec les Ivoiriens après moins de 5 minutes de jeu. Et après 6 mois aux Rangers (13 matches et 2 buts), malgré la volonté du joueur de rester s’imposer à Manchester United, les dirigeants décidaient d’envoyer leur pépite du côté de Sunderland pour le succès qu’on lui connaît. Entre temps, le natif d’Abidjan connait ses premières sélections avec la Côte d’Ivoire et inscrit rapidement son premier but. Un renfort de taille pour les Éléphants alors que Diallo, qui possède aussi la nationalité italienne, aurait pu représenter la Squadra Azzura. Mais le choix de l’enfant du pays était clair. Depuis, et malgré la concurrence XXL de l’attaque ivoirienne, Amad Diallo a aussi été appelé par Jean-Louis Gasset. Cet été, après une saison qui est déjà réussie, l’attaquant de 20 ans sera de retour à Manchester United, Sunderland ne possédant pas d’option d’achat au grand dam de son coach. «C’est un joueur de Manchester United et il leur a coûté beaucoup d’argent. Quels que soient leurs plans pour lui, nous devrons voir. Ils le feront revenir à la fin de cette saison, et il ira probablement sur leur tournée de pré-saison et ils verront après. C’est leur décision. À moins qu’on ne lui dise qu’il reparte en prêt. Et même s’il partait à nouveau en prêt, je pense qu’il pourrait y avoir des équipes de Premier League qui ont vu son talent et estiment qu’il peut jouer pour eux», expliquait ainsi Tony Mowbray dans un entretien pour The Northern Echo.

À désormais 20 ans, Amad Diallo semble avoir une certaine expérience du haut niveau et a surtout pu réaliser sa première saison pleine dans l’antichambre du football anglais. De son côté, il espère enfin pouvoir s’installer dans le groupe mancunien et avoir sa chance pour la saison prochaine. «Je n’ai pas encore donné le meilleur de moi-même pour eux, mais j’espère que la saison prochaine je pourrai revenir et prouver mon talent. Mon rêve est de jouer régulièrement au football à Manchester United», confiait-il y a quelques jours. Sous contrat jusqu’en 2025, Manchester United est pour le moment tenté de le prêter une nouvelle fois la saison prochaine, cette fois-ci en Premier League étant donné la concurrence en attaque actuellement comme l’a expliqué Erik ten Hag. «Je vois son potentiel, mais quand nous décidons du retour d’Amad Diallo, il doit être un joueur pour le onze de départ. J’ai un peu de réserve pour cela car je ne veux pas arrêter sa grande progression en prêt». Quoi qu’il en soit, le club qui récupérera la pépite ivoirienne cet été aura dans son effectif un atout offensif indéniable…