OL : Lucas Paqueta remercie les supporters

Lucas Paqueta a encore régalé avec l'OL face à Troyes, quelques jours après sa masterclass face au PSG. Et il a eu droit à un bel accueil de la part du Groupama Stadium. Sur l'OLTV, il s'est dit étonné d'un tel élan d'affection.

« J'ai toujours cru en moi. Je suis surpris pas le soutien et la chaleur des supporters. On a compris ce que le coach voulait mettre en place et on l'applique de plus en plus », a-t-il déclaré, avant de revenir sur le soutien des fans. « Même à Flamengo, je n'ai pas vécu cela. Je remercie les fans et j'espère leur rendre tout cet amour qu'ils me donnent ».