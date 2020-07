Real Madrid : la saison magistrale de Karim Benzema

En temps normal, plus un joueur de football prend de l’âge une fois la trentaine passée, moins il est au top de sa forme. Ce n’est pas le cas de Karim Benzema. À 32 ans, l’attaquant français du Real Madrid a enfin pris le leadership d’une attaque merengue en perdition depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Un constat qui était déjà valable la saison dernière puisque le natif de Bron avait inscrit 21 buts en Liga, soit sa deuxième meilleure performance en championnat depuis qu’il évolue en Espagne (24 réalisations en 2015/2016).

Cette année, Benzema peut dépasser ce total puisqu’il reste encore un match à disputer (contre Leganés). Une rencontre à fort enjeu puisque l’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais peut aussi ravir le titre de Pichichi à Lionel Messi (l’Argentin compte deux buts d’avance). Remarqué durant la période du confinement pour ses posts sur les réseaux sociaux dans lesquels il affichait sa très bonne condition physique en allant régulièrement au « charbon », Benzema est une menace prise très au sérieux par les médias catalans. « Le Pichichi de Messi est en danger », titre même Sport.

Une saison 2019/2020 de tous les records

Qu’il parvienne ou non à détrôner «La Pulga», Karim Benzema aura quoi qu’il arrive conquis tout son monde. À commencer par la presse madrilène. Marca lui a ainsi mis la note de 10/10 (comme Sergio Ramos et Toni Kroos) pour l’ensemble de son apport au titre. De son côté, AS le qualifie de « magicien du 34e sacre ». Et pour cause : le Français a été une machine durant le money time. Depuis la reprise du championnat espagnol, le numéro 9 merengue a marqué 7 buts en 10 matches. Une performance qui a joué alors que la Casa Blanca sortait du confinement à la place de dauphin du Barça.

Mais Benzema n’a pas fait que ça. L’ancien lieutenant de CR7 a également signé quelques coups d’éclats comme son but exceptionnel face à Valence (doublé, victoire 3-0) ou sa talonnade magique et décisive pour Casemiro contre l’Espanyol (1-0). Qualifié de « numéro 9 total » par Marca, Benzema s’est enfin distingué toute cette saison par son efficacité face au but, mais aussi par sa disponibilité et son altruisme vis-à-vis de ses coéquipiers. Meilleur buteur du Real en Liga, l’ex-Gone est aussi le meilleur passeur de son club en championnat (8 assists).

Benzema en lice pour le Ballon d'Or ?

Un bilan remarquable qui lui a d’ailleurs permis de devenir en 2019/2020 le meilleur passeur et le cinquième meilleur buteur de l’histoire de la Casa Blanca. Rien que ça. Alors forcément, une telle feuille de route ne passe pas inaperçue. En Espagne, la presse parle désormais de lui comme le MVP de la saison 2019/2020 de Liga, devant Lionel Messi. Son président, Florentino Pérez, va même plus loin en affirmant que son buteur mérite tout simplement le Ballon d’Or. « Karim Benzema devrait être Ballon d’Or. Je n’ai vu aucun joueur meilleur que lui cette saison, pareil pour la saison dernière ou la saison précédente. Il a été le joueur le plus critiqué du monde mais c’est le meilleur du monde. Footballistiquement, c’est un avant-centre qui ressemble plus à Zinedine Zidane qu’à Ronaldo. »

Et sans compétition internationale de prévu cet été, Benzema a clairement ses chances, surtout si Madrid parvient à renverser Manchester City en huitième de finale retour (défaite 2-1 à l'aller) et donc poursuivre l’aventure en Ligue des Champions. Enfin, la performance de KB9 fait parler en Hexagone et l’éternel débat au sujet de son retour en équipe de France ne manquera pas d’être relancé. Il faisait d’ailleurs déjà rage hier soir sur les réseaux sociaux. De quoi confirmer un peu plus que Karim Benzema a marqué cette saison 2019/2020 de son empreinte.