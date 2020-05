Jordan Amavi veut prolonger à l'OM

Les finances vont être dans le rouge à l'Olympique de Marseille. Pourtant, le club phocéen et son directeur sportif, Andoni Zubizarreta, vont avoir du pain sur la planche dans les prochaines semaines. Premièrement, il va falloir convaincre André Villas-Boas que son effectif sera renforcé et dans un second temps discuter avec les joueurs en fin de contrat dans une année.

Si Florian Thauvin risque d'être une belle épine dans le pied des dirigeants marseillais, la donne est claire pour Jordan Amavi. Le latéral gauche phocéen, en fin de contrat au 30 juin 2021, conserve son envie de rester dans la ville marseillaise selon nos informations. Ses agents devraient être rapidement en contact avec Andoni Zubizarreta pour discuter des modalités d'un renouvellement de contrat.