Burnley : Wilson Odobert a enfin pris son envol

Burnley est en difficulté cette saison en Premier League. Alors que l’équipe de Vincent Kompany était impressionnante en Championship l’an dernier, le passage à l’échelon supérieur s’est fait avec quelques anicroches. Désormais 19es à la mi-saison, les Clarets comptent cinq points de retard sur le premier non-relégable, Everton. Un bilan qui n’a pas entamé la confiance des dirigeants envers Vincent Kompany. Le technicien belge est d’ailleurs activement à la recherche de nouveaux éléments pour permettre au club du nord de l’Angleterre de sauver sa place dans l’élite d’ici la fin de saison.

En attendant, l’ancien défenseur a pris des choix tactiques qui commencent à porter leurs fruits. L’un d’eux aura été d’enfin titulariser Wilson Odobert. L’attaquant polyvalent de 19 ans était arrivé en Angleterre cet été contre un chèque de 12 millions d’euros en provenance de Troyes. Arrivé sur la pointe des pieds, le natif de Meaux n’a pas été un titulaire immédiat aux yeux de son entraîneur belge. Pourtant, dès qu’il a été aligné dans le onze, le transfuge de l’ESTAC a répondu présent. Par exemple, il s’était illustré dès sa première titularisation face à Salford en Carabao Cup en inscrivant un but (4-0).

Deux buts et une passe décisive lors des quatre derniers matches

Au terme de cette rencontre, Vincent Kompany s’est d’ailleurs voulu très élogieux envers son jeune joueur : «nous parlons de l’installation de l’équipe et comme je vous l’ai dit, certains des gars qui seront nos héros cette saison, vous ne les voyez pas, mais je les vois à l’entraînement et nous devons nous préparer à leur arrivée dans l’équipe. Des gars comme Wilson sont de ce type. Vous pouvez voir le talent. C’est une question de temps. Est-ce demain ? Dans une semaine ou dans un mois ? Nous n’en savons rien. Nous les accompagnerons.» Une prémonition qui s’est finalement confirmée quelques mois plus tard.

En effet, auteur d’un mois de décembre remarquable après avoir notamment marqué contre Chelsea en octobre, Wilson Odobert est l’un des fers de lance de Burnley en cette fin d’année. Titularisé lors des quatre dernières rencontres, l’ailier gauche semble enfin être central dans les plans de Vincent Kompany. Une confiance que le joueur de 19 ans lui rend bien avec deux buts et une passe décisive lors des quatre dernières rencontres, qu’il a toutes débutées. Et dès que ce dernier s’est montré décisif, Burnley est allé chercher le nul contre Brighton (1-1) puis s’est imposé sur la pelouse de Fulham deux semaines plus tard avec un but et une passe décisive de sa nouvelle pépite. Coqueluche des supporters, ces derniers doivent donc espérer qu’il parviendra à se montrer décisif ce samedi sur la pelouse d’Aston Villa (16h) pour aller chercher de nouveaux points bienvenus pour les Clarets.