Qualifs CdM 2022, Portugal : Renato Sanches et Joao Cancelo suspendus pour le premier match des barrages

La route pour arriver à se qualifier à une phase finale de Coupe du monde peut parfois être étroite et sinueuse. Le Portugal en est le parfait exemple. Ce dimanche, à l'occasion de la 10ème et dernière journée des éliminatoires pour le Mondial 2022, les hommes de Fernando Santos se sont fait surprendre par la Serbie (1-2), qui a chipé la première place du groupe A, validant son billet pour le Qatar et envoyant la Seleção en barrages. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, qui n'avaient pourtant besoin que d'un nul pour conserver la tête de leur poule, s'apprêtent donc à passer par une étape périlleuse avant d'entrevoir ou non le prochain Mondial.

Car cette fois-ci, il ne s'agira pas d'un simple barrage. Le Portugal devra en effet remporter deux matchs face à deux adversaires différents pour composter son ticket pour le Qatar 2022. Pour ne rien arranger, Fernando Santos devra se passer de Renato Sanches, le meilleur joueur côté portugais face aux Serbes, ainsi que de Joao Cancelo, l'un de ses meilleurs défenseurs, pour le premier match de cette nouvelle étape qui ne s'annonce pas de tout repos. Les deux hommes ont écopé d'un carton jaune à Lisbonne et, conformément au règlement, ils devront purger un match de suspension. Un autre coup dur pour les champions d'Europe 2016.