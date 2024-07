Man United : retournement de situation dans le conflit opposant Jadon Sancho à Erik ten Hag

C’est une affaire qui avait enflammé l’actualité outre-Manche. À l’heure où Manchester United, malgré un mercato estival ambitieux, vivait un début de saison plus que mitigé en pointant à une onzième place de Premier League après quatre journées, un climat de tension s’est très vite installé chez les pensionnaires d’Old Trafford. Après avoir essuyé un cuisant revers face à Arsenal (3-1), Erik ten Hag s’était attardé sur le cas Jadon Sancho, écarté de l’équipe pour ce choc en raison d’un «manque d’implication à l’entraînement» selon les dires du technicien néerlandais.

La suite après cette publicité

Cette justification de l’ancien coach de l’Ajax n’avait pas été du goût de l’international anglais qui n’avait pas hésité se défendre publiquement. «Ne croyez pas tout ce que vous lisez ! Je n’accepterai pas que l’on dise des choses complètement fausses, je me suis très bien comporté à l’entraînement cette semaine. Je crois qu’il y a d’autres raisons à cette affaire que je n’évoquerai pas, j’ai été un bouc émissaire pendant longtemps, ce qui n’est pas juste ! Tout ce que je veux, c’est jouer au football avec le sourire et apporter ma contribution à mon équipe», avait-il alors répliqué sur les réseaux sociaux.

À lire

Manchester United prolonge l’un de ses vétérans !

Jadon Sancho et Erik ten Hag se sont enfin rabibochés !

Par la suite, l’affaire a pris une tournure inattendue. Écarté du groupe professionnel pour des raisons disciplinaires et refusant catégoriquement de se rabibocher avec son coach, l’ailier de 23 ans est devenu au fil des semaines persona non grata dans le nord de l’Angleterre. Coupé du reste du monde à Old Trafford au point de se voir interdire l’accès aux infrastructures de l’équipe première, le numéro 25 mancunien n’a eu d’autre choix que de partir en prêt à Dortmund en vue de se relancer. Un choix qui s’est avéré judicieux puisque l’Anglais a réalisé une deuxième partie de saison encourageante en contribuant notamment au très bon parcours des Marsupiaux en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Non conservé par le Borussia Dortmund compte tenu du prix réclamé par Manchester United, Jadon Sancho a retrouvé les Red Devils à l’issue de son prêt. Alors que l’on pouvait craindre le pire concernant les retrouvailles entre le principal concerné et Erik ten Hag, maintenu à son poste par sa direction, il s’avère que les deux hommes se sont réconciliés à l’issue d’un entretien selon The Athletic. Selon le tabloïd britannique, l’international anglais a accepté d’enterrer la hache de guerre avec son manager et de mettre leurs différends de côté, expliquant sa présence à l’entraînement cette semaine en compagnie du reste du groupe. Reste désormais à savoir s’il prendra part à la préparation estivale des Red Devils ou s’il sera appelé à quitter le club cet été.