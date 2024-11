Comment Molenbeek vit les tourments de l’OL

Père de la famille Eagle Football, John Textor a bien des tracas en ce moment avec son petit dernier, l’Olympique Lyonnais. L’an dernier déjà, les problèmes avec la DNCG et les mauvais résultats de la formation française avaient causé bien des soucis à l’homme d’affaires. Cette saison, cela va mieux sur le terrain. Mais en ce qui concerne les finances du club, c’est autre chose. Vendredi 15 novembre, le gendarme financier du football français a frappé fort en interdisant l’OL de recruter durant le prochain mercato d’hiver et en prononçant une rétrogradation du club à titre conservatoire. Très rapidement, John Textor a pris la parole pour tenter de rassurer tout le monde à Lyon, mais aussi au Brésil et en Belgique où évoluent deux autres membres du groupe Eagle Football, à savoir Botafogo et Molenbeek.

«C’est l’avantage d’être une multipropriété qui partage les liquidités et les ressources entre tous les clubs. Et l’OL ne renfloue plus Botafogo. Cette année, Botafogo va devoir renflouer les caisses de l’OL. Mais c’est une relation de partage, c’est une famille, et les deux parties en profitent à mesure que nous grimpons les tableaux du bas au haut de chaque tableau dans tous les marchés dans lesquels nous sommes présents», avait expliqué le boss de l’OL. Sauf que sa sortie médiatique n’a pas vraiment été du goût de la presse brésilienne et surtout des supporters de Botafogo, qui tremblent face à la situation délicate dans laquelle se sont mis les Rhodaniens. Et ils ne sont pas les seuls.

La situation de l’OL ne rassure pas à Molenbeek

Même si Textor n’a pas parlé de Molenbeek au moment de dévoiler son plan de bataille pour l’OL, la presse belge et surtout les supporters de l’écurie de deuxième division suivent de très près le club français. C’est ce que nous explique Sébastien Sterpigny, journaliste au service des sports de La Dernière Heure. «Du côté des supporters, on est évidemment inquiet de ce qui se passe à Lyon. Les supporters relaient chaque information sur ce sujet, en discutent entre eux et craignent aussi de voir les deux Lyonnais (Laaziri et Halifa, ndlr) devoir retourner à Lyon pour combler d’éventuels départs à l’OL.» En revanche, le message diffusé par le Racing White Daring Molenbeek est bien différent.

«Du côté du club, on est moins inquiet. Les deux gestions sont scindées et cela ne devrait pas avoir d’impact sur le RWDM de ce qu’on m’a récemment confié du côté de la direction à Molenbeek. En apparence, pas trop d’inquiétudes donc», précise le journaliste belge, qui nous en dit plus sur l’implication de l’homme d’affaires américain auprès de l’écurie belge. «John Textor est venu deux fois cette saison, tout en restant discret et sans vouloir donner d’interview. Il est toujours impliqué, mais il a retenu les erreurs de la saison passée. Il travaille dans l’ombre et il est plus à l’écoute de L’équipe dirigeante en place à Molenbeek». Pointé du doigt par les fans et très critiqué l’an dernier, Textor a donc changé sa façon de faire.

La saison du RWDM se déroule bien

Et cela semble bien fonctionner pour le moment pour Molenbeek, qui est actuellement co-leader de D2 avec un bilan de 7 victoires, 2 nuls et 2 défaites en 11 journées de championnat. «La saison se passe plutôt bien. L’équipe s’est rapidement trouvée et occupe la tête du classement en proposant un football attrayant. Yannick Ferrera a vraiment imposé sa patte sur l’équipe», nous avoue le journaliste de la DH, avant d’en dire plus sur l’apport des joueurs prêtés par l’OL à son frère de la famille Eagle Football. «Halifa et Laaziri sont deux super recrues. Deux jeunes très motivés qui se sont directement impliqués dans l’équipe. Il y a beaucoup de motivation de leur part. Ce sont deux titulaires indiscutables avec des qualités au-dessus de la moyenne. »

Il poursuit : «Achraf Laaziri, au poste de latéral gauche, apporte beaucoup avec sa vitesse, que ce soit défensivement ou offensivement. Il se projette souvent avec une très bonne technique et une qualité de centre. Islam Halifa est le vrai moteur de l’équipe. Il est présent partout sur le terrain, court tout le temps et intelligemment. Il a un gros sens du placement et de l’effort. Il est excellent dans la construction et il a une bonne vision du jeu.» Une bonne chose pour le RWDM, qui espère retrouver la Jupiler League et surtout ne pas être une victime collatérale des pensionnaires du Groupama Stadium. Crystal Palace pourrait aider tout ce petit monde puisque Textor compte sur la vente de ses parts du club anglais pour renflouer ses caisses et aider l’OL et plus largement tout son groupe. Affaire de famille à suivre donc.