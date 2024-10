Raphaël Varane va intégrer la direction de Côme

Contraint de mettre un terme à sa carrière à la suite d’une blessure au genou, Raphaël Varane a déjà des projets pour la suite. L’international français compte rester dans le monde du football, et même en Italie. Dans un entretien publié par L’Équipe ce mercredi, l’ancien joueur de Côme va intégrer la direction du club promu en Serie A.

« Ça va être Côme, parce que j’intègre le comité de développement du club. J’ai encore à donner au foot, et ça me permet d’en voir un autre aspect. Le business aussi m’intéresse beaucoup, j’ai lancé trois fondations et j’aime le mentoring aussi, aider les joueurs à trouver un équilibre autour du foot. Être un athlète de haut niveau est bien plus compliqué que ce que les gens pensent. J’ai eu la chance d’être bien entouré, mais j’ai quand même avalé des couleuvres et ça a été très dur », a révélé Varane.