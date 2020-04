L1, L2 : la LFP est maître des décisions selon Roxana Maracineanu

«Il ne sera possible ni de pratiquer du sport dans des lieux couverts, ni des sports collectifs ou de contact. La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre». C'est par ces propos que le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé mardi que la saison 2019-2020 de Ligue 1 et de Ligue 2 ne pourra pas reprendre ses droits. Une décision qui fait évidemment des heureux comme des malheureux dans l'Hexagone. Invitée au micro de Franceinfo ce mercredi, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a été dans le sens des propos tenus par le chef du gouvernement tout en insistant sur le fait que la LFP aura le dernier mot sur la suite des événements dans le football français.

«Le signal état clair et simple. (Édouard Philippe) a clairement indiqué que ça (le foot professionnel français) ne reprendrait pas. C'était plus raisonnable d'impulser cette direction. Reste à la Ligue de football professionnel, avec son comité exécutif, de prendre la décision et toutes les conséquences que cela entraînera pour les clubs. C'est aux instances de football de prendre les décisions qui s'accordent et effectivement à la Ligue de prendre la responsabilité. (...) De toute façon, je ne vois pas comment ils vont faire pour placer dix matchs entre le 1er août et le 3 août», a lâché l'ancienne nageuse dans des propos rapportés par RMC Sport alors qu'il est possible que des rencontres soient organisées à huis clos au mois d'août.