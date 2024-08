Amicaux : Chelsea s’impose facilement contre le Club América, ça passe aussi pour Liverpool et Manchester United

Plusieurs matchs amicaux se sont déroulés dans la nuit de mercredi à ce jeudi aux États-Unis. Porté par Christopher Nkunku, buteur sur penalty, Chelsea s’est imposé facilement (3-0) contre le Club América, à Atlanta. Dans le même temps, Liverpool retrouvait Arsenal à Philadelphie. Une rencontre remportée par les Reds d’Arne Slot (2-1), grâce à des buts de Fabio Carvalho et Mohamed Salah.

Plus tard dans la nuit, Manchester United était opposé au Real Betis. À San Diego, les Red Devils ont d’abord été surpris par les Espagnols, grâce au but d’Iker Losada (15ᵉ), avant de renverser la rencontre. Marcus Rashford (18ᵉ), Amad Diallo (24ᵉ) et Casemiro (31ᵉ) ont finalement permis aux Anglais de s’imposer (3-2). À noter la sortie sur blessure de Rashford, à la 62ᵉ minute, remplacé par Hannibal Mejbri.