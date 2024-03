OM : Jean-Louis Gasset justifie le faible temps de jeu de Faris Moumbagna

Arrivé cet hiver en provenance de Bodø/Glimt pour environ 8 millions d’euros, Faris Moumbagna doit prendre son mal en patience. S’il a connu quelques jolies parenthèses depuis son arrivée, à l’image de ses deux buts contre Metz et Clermont, l’international camerounais démarre souvent les rencontres sur le banc. Contre Villarreal jeudi (3-1), alors que l’OM était au bord de l’abîme, son entraîneur s’est passé de lui pour l’intégralité de la rencontre. Un choix expliqué ce samedi en conférence de presse par Jean-Louis Gasset.

«L’effectif est construit avec beaucoup d’attaquants. Quand on était mené 3-0 (contre Villarreal ndlr) et qu’on essayait d’éviter le scénario catastrophe, je me suis retourné… Il restait deux petits de 18 ans et deux avants-centres, sachant que j’avais déjà fait entrer Aubameyang et Harit à la pause. C’est dur de maintenir le score en changeant un attaquant déjà entré à la mi-temps, a déploré le technicien de 70 ans. La construction de l’effectif est ainsi. Faris entre quand il peut, comme contre Clermont où il a marqué. Il faut qu’il patiente et qu’il travaille. Son tour viendra, peut-être demain.» Ce sera en plus face à Rennes, premier poursuivant de l’OM au classement.

