OL-Monaco : la réaction surprenante d’Axel Disasi

Ce vendredi soir, l’OL a réussi à renverser Monaco. Pourtant menés après une minute de jeu, les Lyonnais ont fini par relever la tête et ont finalement mérité leur victoire en se procurant plusieurs grosses occasions face à une équipe monégasque assez décevante. Mais ce n’est pas du tout l’avis d’Axel Disasi comme il l’a confié au micro de Prime Video. Le défenseur français estime même que Monaco n’était pas en dessous de l’OL.

«Je ne pense pas que c’était compliqué (ndlr : notre match), on s’est procuré plusieurs occasions. C’était un match ouvert où les deux équipes ont beaucoup attaqué. Ce soir, c’est juste que l’OL a été plus efficace que nous. Je ne pense pas qu’on a été moins bon où en grande difficulté. C’est juste eux qui ont marqué les buts qu’il fallait quand ils étaient dans la surface. Et pas nous. C’est sûr qu’on aurait pu se mettre à l’abri. Ce n’est pas fini, il reste deux matches et il va falloir avoir une belle réaction contre Rennes la semaine prochaine.»

