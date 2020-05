AC Milan : le président révèle à demi-mot que des joueurs sont positifs

Le football reprend tout doucement ses droits en Italie, où les joueurs sont testés avant de reprendre l'entraînement individuel avec leur club. Des tests qui montrent que la bataille contre le COVID-19 est encore loin d'être gagnée. Le Torino, la Fiorentina et la Sampdoria ont tour à tour communiqué sur de nouveaux cas positifs au sein de leur effectif ces derniers jours. Du côté de l'AC Milan, pas de communiqué officiel, mais le président de l'Associazione Calcio s'est livré à quelques confidences sur les ondes de la Rai Uno.

Paolo Scaroni a déclaré que «certains joueurs sont infectés et en cours de convalescence, mais Maldini, père et fils, se portent bien. Milanello (le centre d'entraînement de l'AC Milan, ndlr) est ouvert et nous avons déjà commencé à nous entraîner, en gardant nos distances. Nous nous dirigeons vers la reprise.» Aucune identité n'a fuité. Et le dirigeant de préciser : «nous devons nous habituer à vivre avec le virus et cela vaut également pour le football. Après tout, nous pouvons adopter la formule allemande qui prévoit que les malades soient placés en quarantaine tandis que les autres continuent leur activité.»