Nice : Melvin Bard est dégoûté par la défaite contre l’OL

Avec sa défaite à domicile contre Lyon dimanche (0-2), l’OGC Nice a perdu l’occasion de s’emparer de la 2ème place du classement de Ligue 1. Ils ont également vu leur série d’invincibilités à l’Allianz Riviera se terminer ce soir, lors de la 25e journée. Interrogé aux micros de DAZN, Melvin Bard n’a pas caché sa frustration :

«On avait presque tout, il nous manquait que ce petit but pour passer devant mais malheureusement, on en le met pas et on le paye en deuxième. C’est une soirée frustrante. C’est une frustration par rapport au match mais on ne met pas ce but pour passer devant mais ce n’est pas une fin en soi. Il faut lever la tête et travailler. C’est une équipe qui bouge beaucoup et qui dézonne beaucoup. C’est difficile de les suivre partout. C’est ça qui nous a posé problème au début mais on a su régler ça en première mi-temps, on a su les étouffer, on a récupéré pas mal de ballons mais on n’a pas su finir. On s’adapte et on connait les qualités des joueurs qu’on affronte. On travaille ça à l’entraînement. Il va falloir relever la tête et aller de l’avant»