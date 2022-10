Arsenal blinde Gabriel Magalhães

Une belle récompense pour Gabriel Magalhães, l'un des piliers de la formation leader de Premier League après deux mois de compétition. En effet, le défenseur central brésilien a prolongé son contrat avec Arsenal, signant un nouveau contrat de longue durée, sans pour autant mentionner le nombre de saisons.

Arrivé chez les Gunners en septembre 2020 en provenance du LOSC contre 26 millions d'euros hors bonus, le natif de São Paulo est rapidement devenu titulaire dans la charnière centrale de Mikel Arteta. Il a disputé jusqu'ici 83 rencontres toutes compétitions confondues pour 9 buts et 1 passe décisive.

Committed ✊



We are delighted to announce Gabriel Magalhaes has signed a new long-term deal with us ❤️



🙌 @biel_m04