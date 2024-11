Vinícius Jr a des origines camerounaises

Vinícius Júnior n’est pas seulement brésilien. En marge de la rencontre opposant le Brésil à l’Uruguay, dans la nuit de ce mardi à ce mercredi, l’attaquant du Real Madrid a reçu un certificat d’ascendance, révélant que ses ancêtres venaient du Cameroun, plus particulièrement de l’ethnie Tikar. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la « Raizes de Ouro », une campagne menée par la Confédération de football brésilienne (CBF) avec une société de traçage génétique pour déterminer les origines de ses joueurs.

Vinícius Júnior a reçu le document en compagnie de son père et président de la CBF, Endaldo Rodrigues. Le dirigeant a expliqué que cet acte visait à promouvoir « l’engagement dans la lutte pour une société inclusive au Brésil et dans le football mondial ». « Célébrer Vinicius Junior, c’est célébrer la réussite de tous les Brésiliens. En connaissant ses origines, nous réaffirmons notre engagement en faveur d’une société inclusive, reconnaissant le rôle fondamental de la culture afro-brésilienne dans notre identité et notre réussite dans le football mondial », a-t-il indiqué. « Vini Jr. porte en lui le désir d’honorer ses racines. Cependant, son histoire ancestrale a été effacée par le racisme et l’héritage de l’esclavage. Grâce à un test ADN, nous avons découvert qu’ils sont issus de la tribu Tikar au Cameroun. Nous sommes honorés de révéler les racines africaines de sa famille et de lui, célébrant leur ténacité et leur grandeur malgré l’adversité », a rajouté quant à elle Gina Paige, fondatrice et présidente d’AfricanAncestry.com.