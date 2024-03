Pays-Bas : Xavi Simons, c’est quoi le problème ?

Son nom fait clairement partie des options du Paris Saint-Germain pour l’après-Mbappé. A 20 ans, Xavi Simons ne pourra pas remplacer à 100% le Bondynois, mais si le club de la capitale s’est battu pour le racheter au PSV, ce n’est pas pour rien. Le champion de France l’a envoyé dans la foulée se faire les dents au RB Leipzig, un pari gagnant. Avec le club allemand, le milieu offensif cartonne. Auteur de 9 buts et de 13 passes décisives en 36 matches, Simons confirme après son excellente saison 2022/2023 avec le PSV (22 buts, 12 passes décisives en 48 matches).

La suite après cette publicité

Sans surprise, Leipzig aimerait le conserver une saison de plus, voire même l’acheter. Mais à Paris, le discours tenu est clair : Simons a été prêté un an sans option d’achat et reviendra dans la capitale. D’ailleurs, Luis Enrique a récemment confirmé qu’il appréciait le profil du jeune Batave. «Un autre joueur qui appartient au club. Il est prêté et il est excellent. Il a les qualités parfaites pour ce que nous voulons. Il pourrait bien évidemment être une option très intéressante pour nous, mais ça dépend des clubs.» Cependant, Xavi Simons n’est pas heureux à 100%. S’il s’éclate en club, le Hollandais n’y arrive pas avec sa sélection nationale. En 12 apparitions, le joueur appartenant au PSG n’a pas été décisif une seule fois. Un problème frustrant pour lui, mais aussi son sélectionneur.

À lire

Le PSG fait irruption dans le dossier Viktor Gyökeres !

Muet avec les Oranje

Titulaire face à l’Écosse vendredi dernier, Simons a vu les Oranje s’imposer facilement 4 buts à 0. Sauf que le jeune homme de 20 ans n’a pas vraiment participé au festival offensif de son équipe. Remplacé à la 77e minute, Simons n’est pas sûr de débuter ce soir face à l’Allemagne. Et pour cause. Son sélectionneur, Ronald Koeman, n’a pas été tendre avec lui, sans vouloir l’accabler pour autant. « Il faisait partie de ces joueurs qui perdaient trop souvent le ballon. Xavi prenait trop de risques dans ses actions, il rendait les choses trop compliquées. Il doit petit à petit apprendre que nous, aux Pays-Bas, ne profitons pas de la perte du ballon. (…) C’est vraiment incroyable que les Écossais n’aient pas marqué. Les Allemands le feront », a-t-il déclaré, avant de conclure.

La suite après cette publicité

« Vous lui parlez du fait qu’avec nous, il se bat à cent pour cent pour faire un bon match et marquer un but. Mais c’est encore un jeune joueur. S’il y a un joueur qui veut être bon et important pour l’équipe néerlandaise, c’est bien Xavi. On peut se demander s’il ne se met pas trop de pression sur les épaules. Mais on parle aussi de sa position. Dans son club, il joue davantage sur le côté gauche, alors qu’il avait l’habitude de jouer sur le côté droit. C’est un gars qui est assez critique envers lui-même. Il dit lui-même qu’il a perdu trop de ballons. Ce n’est pas possible. Dans sa propre moitié de terrain, il faut toujours penser à garder le ballon. Ce n’est pas là qu’il faut perdre le ballon. Je m’attends à ce qu’il évolue dans ce sens, qu’il sache quand jouer et quand ne pas jouer. » Le message est passé.