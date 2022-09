Serie B : Fabio Cannavaro est le nouvel entraîneur de Benevento !

Alors que Benevento est actuellement dans une situation délicate avec une triste 13ème place de Serie B (officiellement appelée Serie BKT) avec un bilan plus que moyen (deux victoires, un match nul et trois défaites) après la 6ème journée, le club basé en Campanie a annoncé l'arrivée d'un nouvel entraîneur, et pas des moindres. L'ancien défenseur central italien champion du monde avec la Squadra Azzurra et Ballon d'Or en 2006, Fabio Cannavaro, vient d'être officialisé au poste de manager principal du club pensionnaire de la deuxième division du championnat italien.

La suite après cette publicité

Lors de sa carrière professionnelle, avec notamment 677 rencontres disputées en club avant son départ vers Al-Ahli (dont 421 en Serie A principalement avec Parme et la Juventus, 94 de Liga avec le Real Madrid et 62 de Ligue des Champions) et 136 avec la Nazionale, dont il a été le capitaine, pour seulement 6 cartons rouges reçus, Fabio Cannavaro aura eu une carrière riche en titres. Néanmoins, ce sera sa première expérience sur un banc en tant qu'entraîneur principal en Europe, lui qui a principalement officié en Chine et au Moyen-Orient avant cela.