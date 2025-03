Atletico : Enrique Cerezo est cash sur l’avenir d’Antoine Griezmann

Son avenir semblait se diriger vers la MLS, mais Antoine Griezmann aurait fait le choix de rester un an de plus à l’Atlético de Madrid, annonce AS. Dans le même temps, le média espagnol a relayé les propos d’Enrique Cerezo, président des Colchoneros, qui entretient une relation étroite avec le Français. Lors de la présentation de la 15ᵉ édition du camp d’été de Vicente del Bosque, il a réaffirmé son admiration pour son attaquant : « Antoine est un joueur magnifique, une personne formidable et un homme de l’Atlético de Madrid. »

Si l’Atlético souhaite le voir poursuivre l’aventure, la décision finale revient à Griezmann, dont l’importance dans l’équipe reste incontestable. Meilleur buteur de l’histoire du Metropolitano et à trois réalisations des 200 buts avec le club, il demeure une pièce centrale pour Simeone, totalisant 3 020 minutes de jeu cette saison. Toujours aussi élogieux à son sujet, Enrique Cerezo a également confié que le gaucher était libre de choisir ce qui sera fait de son futur : « Il y a une grande amitié et une relation magnifique avec lui. Il fera ce qu’il voudra faire. C’est lui qui décide de rester ou de partir. C’est son problème. » Mais il semble bien que Grizi ait décidé de rester un an de plus au Metropolitano.