Arsenal : Gabriel absent trois matches

Le football ne s'arrête jamais en Angleterre. Alors que la 15e journée de Premier League a débuté ce samedi à 13h30 heure française, celle-ci va se poursuivre avec un choc entre Arsenal et Chelsea à l'Emirates Stadium. Mais pour cette belle rencontre, Mikel Arteta doit faire sans plusieurs cadres.

Cas contact, le défenseur Gabriel a été isolé et va manquer les trois prochaines rencontres des Gunners, le match du jour compris. Enfin, le défenseur David Luiz et l'ailier Wilian, pas très en forme mais testés négatifs, sont absents pour la partie contre les Blues.

🗞 Updates on the following players…



Gabriel - COVID close contact, now isolating and will miss the next three matches



David Luiz and Willian - both are unwell but have both recently tested negative



We will continue to monitor, support and assess their conditions #ARSCHE pic.twitter.com/E3pCHbQ1OH