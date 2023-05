La décision brutale de Kylian Mbappé qui met le PSG dans l’embarras

La suite après cette publicité

On aura bel et bien un feuilleton Mbappé cet été. La tendance semblait pourtant indiquer que non, et que c’est en 2024 que l’avenir du Français se déciderait et enflammerait encore l’Europe du football. Mais ce mercredi, le quotidien L’Equipe dévoile une petite bombe : Kylian Mbappé n’a, pour l’instant, aucune intention de lever l’option pour une année supplémentaire qui figure dans son contrat, et qui prolongerait son bail à Paris jusqu’en 2025.

Une option qu’il peut activer jusqu’à la fin du mois de juillet, ce qu’il ne compte visiblement pas faire, alors que la presse espagnole évoquait hier des regrets concernant sa prolongation récente à Paris. Il sera donc libre de tout contrat en 2024. Comme l’explique le journal, cela ne veut pas forcément dire qu’il va partir, puisque l’option d’une prolongation plus tard, au courant de la saison 2023/2024, existe encore. Le PSG n’est d’ailleurs pas spécialement en panique, toujours selon le média.

À lire

PSG : Kylian Mbappé, Lionel Messi et Marco Verratti absents de l’entraînement

Luis Campos, le joker du PSG

De même, le quotidien précise qu’il n’est pas vraiment question d’un départ cet été, et la présence de Luis Campos lors de la prochaine rentrée est aussi un point positif pour l’avenir du Français à Paris, puisque le clan Mbappé et le Portugais sont particulièrement proches. En revanche, cette situation met logiquement la pression sur la direction parisienne. Cette fois, pas le droit à l’erreur sur le mercato.

La suite après cette publicité

Il ne faudra pas se louper pour réussir à bâtir un effectif à la hauteur des ambitions du Bondynois, soit une équipe capable d’aller au bout en Ligue des Champions. L’incertitude autour de son avenir porte aussi un petit coup au projet du Paris Saint-Germain sur le moyen/long terme, puisqu’on sait que le Qatar et la direction sportive souhaitent construire autour du joueur formé à Monaco, et le spectre d’un possible départ dans un an fait logiquement tout tanguer. Affaire à suivre, mais on aura bien un nouvel été assez agité, puisque le Real Madrid et même Manchester United devraient en profiter pour s’engouffrer dans la brèche…