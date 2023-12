OM : un joueur torpille Gennaro Gattuso

Appelé à la rescousse par l’Olympique de Marseille pour pallier le départ de Marcelino, Gennaro Gattuso a connu un retard un allumage avec le club phocéen. Mais à mesure que les semaines se sont enchaînées, l’entraîneur italien a trouvé ses marques. Sa ténacité commence à porter ses fruits si l’on se fie aux récentes performances de la formation olympienne en championnat. S’il semble enfin mettre tout le monde d’accord sur la Canebière, le Transalpin n’a pas toujours été irréprochable dans son management et le courant n’est pas toujours passé avec ses anciens protégés, à en croire les déclarations de Hirving Lozano.

Passé par le Napoli entre 2019 et 2023, l’international mexicain (68 sélections, 18 buts) n’a pas gardé un très bon souvenir du passage du champion du monde 2006 en Campanie. «Il ne me connaissait pas, il ne savait même pas où je jouais, mais il ne m’a jamais rien demandé. Tu sais, quand tu es footballeur, il y a des moments où tu te dis : «Wow ! Les choses ne vont pas bien ici». Quand il arrive, il change les joueurs et il ne m’a jamais utilisé», a déclaré l’actuel joueur du PSV dans l’émission «Hugo Sanchez Presenta» avant de poursuivre. «J’étais toujours sur le banc et c’est là que je me suis dit : «il y a quelque chose». Cette année-là a été terrible, j’ai pleuré de désespoir avec ma femme. On se rend compte qu’on est meilleur que beaucoup d’autres et on se demande pourquoi on ne me donne rien», a reconnu l’attaquant de 28 ans qui retrouve des couleurs avec le club batave, actuel leader d’Eredivise.