La somme folle dépensée par le Bayern pour ses entraîneurs !

Historiquement réputé pour sa stabilité et sa rigueur, notamment dans la gestion, le Bayern Munich connaît des dernières saisons bien plus mouvementées. Troisième de Bundesliga lors de cet exercice 2023-2024 et éliminé aux portes de la finale en Ligue des Champions, le club bavarois a d’ailleurs décidé de se séparer de Thomas Tuchel à l’issue de la saison et devrait miser sur Vincent Kompany pour le futur.

Un nouveau changement de coach illustrant les difficultés traversées par les Munichois. Ce dimanche, BILD indique à ce titre que depuis le départ de Hansi Flick en 2021, le Bayern a dépensé 62,5 millions d’euros pour les entraîneurs, entre les indemnités, les primes de départ et les salaires…