Stade Rennais - RC Lens. les compositions officielles

Pour le compte de la 5ème journée de Ligue 1, le Stade Rennais accueille le RC Lens au Roazhon Park ce samedi à 19h (suivez la rencontre en direct sur FM). Début de saison contrasté pour Rennes avec 2 victoires et 2 défaites mais les 2 succès obtenus à domicile contre Lyon et Montpellier. À domicile les Rennais restent solides avec le soutien du Roazhon Park derrière eux bien que les joueurs de Julien Stéphan ne gagne plus contre le RC Lens depuis 8 matchs. Les Lensois eux sont toujours invaincus cette saison même s’ils restent sur 2 matchs nuls consécutifs contre Monaco et Lyon. Deux équipes qui se battront cette saison pour les places européennes à la fin de cet exercice 2024-2025 ce qui rend la confrontations déjà décisif dans cette course à l’Europe.

Privé de Jota, Rennes va s’articuler en 3-4-3 avec Hateboer, Wooh et Seidu derrière. Matusiwa et Santamaria au milieu de terrain. Gronbaek et Blas en soutien de Kalimuendo. Les joueurs de Will Still évolueront eux aussi avec une défense à 3 composé de Gradit, Khusanov et Medina. Frankowski et Chavez dans les rôles de pistons puis Zaroury en soutien de Sotoca et Labeau-Lascary.

Les compositions d’équipes :

Stade Rennais : Mandanda (cap.) - Hateboer, Wooh, Seidu - Assignon, Matusiwa, Santamaria, Truffert - Blas, Kalimuendo, Gronbaek.

RC Lens : Samba (cap.) - Gradit, Khusanov, Medina - Frankowski, Thomasson, Diouf, Chavez - Zaroury - Sotoca, Labeau-Lascary.