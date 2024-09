Mercato OL : Gift Orban a fait son choix !

Vendredi 13 septembre, le marché des transferts estival fermera officiellement ses portes en Turquie. Le temps presse donc pour les clubs qui veulent se renforcer en ce début de saison. C’est le cas de Trabzonspor qui veut apporter du sang neuf dans certains compartiments du jeu, notamment au milieu de terrain et en attaque. En ce qui concerne le secteur offensif, les Turcs sont très intéressés par Gift Orban. La semaine dernière, on a appris que Trabzon avait formulé une offre pour l’ancien joueur de La Gantoise, à savoir un prêt de 1 M€ assorti d’une option d’achat obligatoire fixée à 6 M€.

D’après nos informations, la proposition turque était bien un prêt de 1 M€ mais l’option d’achat était, elle, fixée entre 6 et 8 M€. Ce qui ne correspond pas vraiment aux attentes des dirigeants rhodaniens, qui rappelons-le ont mis sur la table en janvier dernier 12 M€, ainsi que 8 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert. Pour cette raison, les Gones veulent uniquement entendre parler d’une vente pour le joueur originaire du Nigéria. En ce qui concerne un prêt, ils ne sont pas forcément pour cette option, sauf si l’option d’achat est obligatoire et d’un montant suffisamment intéressant.

Orban ne serait plus heureux à l’OL

Et le joueur dans tout cela ? À en croire les médias turcs, Orban est prêt à quitter l’Olympique Lyonnais, huit mois après son arrivée. FotoMaç explique qu’il est mécontent de sa situation à Lyon, où il n’est que le troisième attaquant dans la hiérarchie derrière Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. Apprécié pour sa polyvalence en Turquie, le joueur de 22 ans a déjà discuté avec l’entraîneur de Trabzon, Şenol Güneş, tout en acceptant les conditions proposées par l’écurie de Süper Lig.

FotoMaç ajoute que le dossier n’avance pas forcément car l’OL aurait augmenté ses demandes concernant le prêt. Les Gones voudraient 1,5 M€. De plus, les deux clubs ne s’entendraient pas au sujet du pourcentage à la revente. Des informations qui sont aussi celles publiées par Fanatik ce mercredi. La publication turque indique que Trabzon accélère sur ce dossier et confirme que l’attaquant n’est pas heureux de sa situation chez les Gones et qu’il veut plier bagages au plus vite. Il a encore deux jours pour rejoindre la Turquie si tel est bien le cas.