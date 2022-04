Naples-Roma : José Mourinho a rendu hommage à Diego Maradona

En amont du match de championnat face au Napoli ce lundi soir (19h), le coach de l’AS Roma, José Mourinho, s’est rendu dimanche dans devant la fresque de Diego Maradona, peinte dans le quartier espagnol à Naples, pour rendre hommage à l’ancien milieu offensif argentin décédé en novembre 2020.

Accompagné par des responsables du club romain, le Special One a symboliquement déposé des fleurs au pied de l’autel érigé à la gloire d'El Pibe de Oro. Un beau geste avant le match décisif dans la course à l’Europe et au titre en Italie entre les Gialorossi (5e) et les Napolitains (3e).