Euro 2020, Portugal : la cote de Renato Sanches grimpe en flèche

La suite après cette publicité

Le poteau de Manuel Neuer tremble encore. Renato Sanches (23 ans), entré en jeu à la pause face à l'Allemagne, s'est notamment distingué par une frappe surpuissante du pied droit laissant le portier de la Mannschaft, sauvé par son montant, sans réaction. Plus que cette action, le milieu de terrain, s'il n'est pas exempt de tout reproche sur le troisième but allemand, a apporté un dynamisme et une envie qui manquaient cruellement au Portugal, finalement défait à Munich (4-2, 2e journée du groupe F).

Face à la Hongrie (3-0, 1ère journée), déjà, son entrée en jeu avait indéniablement apporté un plus dans le jeu de la Seleção das Quinas, amenant son impact physique et créant des décalages. Alors que le double pivot William Carvalho-Danilo Pereira est la cible des critiques auprès de bon nombre d'observateurs au pays, le Lillois, sacré champion de France, pourrait bien avoir son mot à dire face à l'équipe de France ce mercredi (3e journée), explique le Correio da Manhã, qui l'annonce titulaire dans l'entrejeu.

Le parallèle avec 2016

Xeka, son partenaire au LOSC, en est convaincu, l'ancien de Benfica doit démarrer cette rencontre. «Renato mérite d’être titulaire. Pour sa forme du moment, pour ce qu’il a montré. Pour moi, oui, il jouerait contre la France, sans aucun doute», a-t-il lâché à Record avant d'ajouter. «Je connais Renato. Je m’entraîne tous les jours avec lui. Ses caractéristiques sont uniques. L’irrévérence, l’agressivité, sa capacité à changer le cours d’un match, peu de joueurs ont ça au niveau mondial. Il a été important en 2016. Pourquoi pas en 2021 ?».

En 2016, en France, au terme d'une saison qui l'avait vu se révéler à Benfica, Renato Sanches, qui a énormément progressé depuis, avait explosé aux yeux du grand public, en décrochant le titre avec le Portugal, s'en allant ensuite au Bayern Munich. De quoi donner des idées à un Fernando Santos déjà contre les cordes après les deux premières journées de l'Euro ? Réponse mercredi.