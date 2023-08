Mercato OM : les recrues posent déjà question

L’Olympique de Marseille est tombé de haut. Hier soir, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont été battus 1 à 0 en Grèce par le Panathinaikos lors du troisième tour aller de qualification à la Ligue des Champions. Si rien n’est encore perdu puisque les Phocéens disputeront le match retour mardi prochain à domicile devant leurs supporters, le match d’hier a montré que Marcelino et son équipe ont encore beaucoup de travail.

En effet, l’équipe marseillaise a été dominée dans tous les compartiments du jeu globalement et n’a pas montré grand-chose. On peut se dire que cela n’est pas forcément inquiétant puisque la saison vient de démarrer et qu’il faut encore du temps à tout le monde pour trouver des automatismes. Mais cela l’est forcément aussi puisque l’OM joue très gros en ce début de saison que ce soit sportivement et financièrement, une qualification en C1 est vitale.

Des recrues attendues

D’autant plus que le mercato a été fait en ce sens. Pablo Longoria et ses équipes ont rapidement bouclé les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ruben Blanco, Ismaïla Sarr ou encore Iliman Ndiaye. Des joueurs auxquels on a exposé un projet avec la Ligue des Champions. Cinq d’entre eux étaient d’ailleurs présents hier soir sur le terrain en Grèce. Mais ils n’ont pas vraiment brillé, eux dont on attend un apport supérieur.

Aligné au poste de latéral gauche, Renan Lodi n’a pas été très rassurant, laissant trop d’espace à ses adversaires et dépassé sur le but grec. Il a écopé de la note de 4,5 de la part de la Rédaction FM. Geoffrey Kondogbia, lui, a passé une sale soirée. Le milieu de terrain n’a pas été à son avantage, se montrant brouillon par moment et imprécis. Averti dès le début de rencontre, il a été expulsé à la 65e suite à une semelle. Un match à oublier pour le joueur qui sera suspendu au retour (sa note : 2,5)

Des premières décevantes

Soirée difficile aussi pour Ismaïla Sarr (sa note: 3). Malgré ses tentatives, il a enfilé le costume de l’homme invisible une bonne partie de la rencontre. Et ses rares interventions n’ont pas été tranchantes et décisives. Mais il lui faut encore du temps pour trouver ses marques avec ses coéquipiers, dont Iliman Ndiaye (sa note : 3,5), qui n’a pas vraiment réussi ses débuts. Même chose pour Pierre-Emerick Aubameyang (sa note : 4,5), habitué pourtant à jouer des matchs de haut niveau.

Il a tenté d’apporter sa vitesse et de la percussion. Mais il n’a pas permis aux siens de prendre le dessus, malgré quelques rares occasions (22e, tête au-dessus). Cette soirée a été compliquée pour les recrues phocéennes qui n’ont pas été au rendez-vous. Elles ne sont pas les seules puisque la défense aurait pu mieux faire. Cela pose d’ailleurs la question du recrutement d’un autre central. L’Équipe a d’ailleurs révélé récemment que Longoria y pensait afin d’apporter plus de solidité. Il viserait un gros nom. Ce ne serait pas de trop pour l’OM. Quoi qu’il en soit, l’OM va vite devoir se remettre d’aplomb avant un match retour capital mardi prochain.