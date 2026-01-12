Sven Botman prolonge à Newcastle

À Newcastle depuis juillet 2022, Sven Botman a prolongé son contrat chez les Magpies jusqu’en 2030. Le Néerlandais, transféré pour 37 millions d’euros en provenance de Lille, a paraphé son nouveau bail avec l’actuel 6e de Premier League, le jour de son 26e anniversaire. Freiné par les blessures la saison passée, il a disputé 17 rencontres cette saison (1197 minutes).

« Le défenseur de Newcastle United, Sven Botman, a signé un nouveau contrat à long terme avec le club. Le joueur de 26 ans, qui a rejoint St. James’ Park en provenance du club français de Lille en 2022, a prolongé son contrat avec les Magpies jusqu’à l’été 2030 », a communiqué le club anglais. « J’ai mûri en tant que personne et en tant que joueur ici, et j’ai le sentiment d’avoir encore beaucoup à offrir à long terme. C’est pourquoi les deux parties sont très satisfaites de cette décision, et j’ai hâte de voir ce que l’avenir me réserve ici », a, quant à lui, indiqué Botman.