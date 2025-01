Real Madrid-FC Barcelone : les compositions officielles

C’est le remake de l’an dernier… Avec la même fin ? Le Real Madrid affronte le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne ce dimanche à 20h, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Déjà vainqueurs de la Supercoupe d’Europe et de la Coupe Intercontinentale, les hommes de Carlo Ancelotti, qui avaient pris une baffe lors du premier Clasico de la saison en Liga (4-0), voudront l’emporter pour bien commencer leur année et prendre encore plus de confiance. De leur côté, les Catalans, tombeurs de l’Athletic Bilbao en demies (0-2), ont l’occasion de gagner leur premier trophée de la saison.

Pour ce faire, le technicien italien a aligné un 4-2-3-1 avec Kylian Mbappé en pointe accompagné de Rodrygo et Vinicius sur le front de l’attaque. Aurélien Tchouaméni est encore titulaire au poste de défenseur central avec Antonio Rüdiger tandis qu’Eduardo Camavinga animera l’entrejeu madrilène avec Jude Bellingham et Federico Valverde. Du côté des Catalans, Lamine Yamal est attendu avec Raphinha et Robert Lewandowski en attaque. Le Français Jules Koundé est aussi choisi par Hansi Flick en défense.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy - Valverde, Camavinga - Rodrygo, Bellingham, Vinicius - Mbappé.

FC Barcelone : Szczesny - Koundé, Cubarsi, Martinez, Baldé - Casado, Pedri - Yamal, Gavi, Raphinha - Lewandowski.