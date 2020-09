Real Madrid : ça brûle pour James Rodriguez à Everton

Cette information avait fait son apparition dans les médias ces dernières semaines et il semblerait qu’elle prenne un peu plus d’ampleur aujourd’hui. Barré par la concurrence et désormais plus en odeur de sainteté au sein du club merengue, James Rodriguez n’avait qu’une seule chose en tête depuis un moment : retrouver un club et se relancer.

Et il semblerait que cela soit chose faite. L’ancien monégasque a selon The Telegraph conclu un accord de trois ans avec le club d’Everton, managé par son ancien mentor au Real Madrid, Carlo Ancelotti. Un montant avoisinant les 25 M€ d’euros devrait être déboursé par le club de la Mersey. Avec ce coup réalisé, Ancelotti et les Toffes réalisent une des très bonnes affaires de ce mercato estival.