Ballon d’Or 2024 : le Brésil dénonce une erreur

L’attribution du Ballon d’Or 2024 à Rodri continue de faire jaser. Et cette fois, c’est le sélectionneur du Brésil, Dorival Junior, qui s’est mêlé à cette affaire. Le patron de la Seleção a affiché son respect vis-à-vis du vainqueur, mais il assure que les votants ont commis une erreur en ne choisissant pas son compatriote.

« Honnêtement, Rodri a mérité de gagner. C’est un grand joueur. Mais pour moi, il y a eu une erreur de la part des juges. S’il s’agit d’un prix individuel, le meilleur joueur de la saison dernière était Vini. La plus grande récompense, c’est qu’il a gagné le respect du peuple brésilien. Nous avons tous réalisé que, malgré tout ce qu’il a accompli, il a été le joueur le plus tueur. Il le méritait. Je pense qu’il va poursuivre cette quête. C’est un joueur qui se réinvente constamment. Il a traversé beaucoup d’épreuves dans sa carrière et il n’a pas perdu ce désir d’être une star. Sa plus grande réussite est peut-être une réussite collective que nous contribuerons tous à réaliser au fil du temps », a-t-il confié en conférence de presse.