PSG : Luis Enrique a déjà un plan pour répondre au départ de Kylian Mbappé

C’est une ouverture de balle particulièrement attendue, autant par l’absence de Kylian Mbappé que par la formule proposée par Luis Enrique. Pour la première fois depuis 7 ans, le PSG va jouer sans sa star, partie rayonner sous les couleurs du Real Madrid. Il faut trouver une formule pour pallier le départ d’un joueur capable de marquer entre 40 et 50 buts par saison. C’est à l’entraîneur espagnol qui revient cette lourde tâche, d’autant que Mbappé n’était pas qu’un simple buteur. Il prenait toute la lumière sur lui. C’est aussi à travers son aura médiatique que le PSG existait.

Le club de la capitale a pour le moment décidé de recentrer son projet en ne recrutant pas de star cet été. Pour le moment du moins car il y a bien eu quelques rumeurs autour de joueur majeur comme Victor Osimhen. «C’est difficile pour nous car on a déjà une grande équipe. On a recruté l’an passé. Je suis très content de tous les joueurs, et de ceux qu’on a recrutés. Je suis très confiant. On a recruté un joueur par ligne et il en arrive encore. Je suis disposé à améliorer l’effectif mais c’est compliqué», assure un Luis Enrique déjà ravi par l’effectif dont il a disposition.

Luis Enrique préfère le collectif

Pour lui, c’est l’occasion de repenser son collectif, moins tourné autour d’un joueur et donc plus en capacité de créer une incertitude pour les adversaires. «Le leader de l’équipe, c’est le club, c’est le PSG. Les joueurs donnent le maximum et je n’ai aucun doute que nous serons plus solides en attaque et en défense», poursuit-il à l’occasion de sa première conférence de presse de la saison. «C’est un défi passionnant, de montrer que le foot est un sport collectif. C’est mon objectif», martèle-t-il, persuadé de continuer le travail déjà entamé la saison passée.

Sans Mbappé, il faudra compter sur les Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et autre Gonçalo Ramos, et en attendant la venue de Désiré Doué dans les prochains jours, pour faire briller le secteur offensif. «Si quelqu’un marque 40 buts, on ne fermera pas les portes. Mais si on a quatre joueurs qui marquent 12 buts, ça fait 48 buts donc c’est encore mieux», plaisante Luis Enrique, parfois agacé par les nombreuses questions sur le fantôme de Kylian Mbappé. «Je lui souhaite le meilleur et que Madrid perde contre nous.» Du Luis Enrique tout craché.

