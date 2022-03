PL : Manchester City écrase Manchester United dans le derby

Derby de Manchester, épisode 187. Sur sa pelouse de l'Etihad Stadium, Manchester City (1er, 66 pts) recevait Manchester United (5e, 47 pts) ce dimanche après-midi pour un choc XXL dans le cadre de la 28e journée de Premier League. Bien installés tout en haut du classement, les Citizens devaient s'imposer pour reprendre six longueurs d'avance sur Liverpool, son dauphin. Mais en face, les Red Devils devaient aussi s'imposer pour rester dans la course à la Ligue des Champions et repasser devant Arsenal, vainqueur de Watford un peu plus tôt dans la journée, au quatrième rang. En ce qui concerne les Skyblues, Pep Guadiola partait sur un 4-3-3 avec le trio Mahrez-Foden-Grealish devant. Ralf Rangnick, privé de Varane, Shaw (Covid-19), CR7 et Cavani (blessés), alignait un 4-3-2-1 avec Bruno Fernandes en pointe. Et dans l'antre de Man City ou devant sa télévision, il ne fallait pas être en retard. Sur un service de Bernardo Silva, De Bruyne, oublié par la défense adverse, ajustait tranquillement De Gea pour ouvrir le score rapidement (5e, 1-0). La réaction de l'autre club de Manchester était bien trop timide malgré quelques séquences intéressantes, et c'était même le Belge de City qui se créait une nouvelle occasion (18e).

Néanmoins, sur leur première réelle opportunité, les Red Devils revenaient. Bruno Fernandes trouvait Pogba qui donnait le cuir à Sancho. Après être revenu sur son pied droit, l'ancien élément du BvB décochait une superbe frappe qui finissait au fond (22e, 1-1). Mais c'était toujours un peu timide côté MU et City en profitait. Après la barre trouvée par Foden (24e), De Bruyne y allait de son doublé en véritable renard des surfaces (28e, 2-1). La fin du premier acte était alors riche en occasions avec le tir de Foden (41e) et le raté de Sancho (43e) avant une opportunité pour Mahrez (45e+1) mais le score était bel et bien de 2-1 à la pause. Au retour des vestiaires, le public avait moins de spectacle, surtout que MU poussait pour tenter d'égaliser. Mais City avait toujours un peu la main sur le match et De Bruyne sur coup-franc sollicitait De Gea après l'heure de jeu (63e). Le premier tir de MU en seconde période était toujours attendu et de l'autre côté du terrain, Mahrez marquait à son tour d'une superbe frappe sur un long corner de De Bruyne (69e, 3-1). La fin de match était très dure pour les visiteurs, qui évitaient d'abord la catastrophe grâce à De Gea (74e, 82e). Finalement, Mahrez marquait aussi un doublé après validation de la VAR, enfonçant ainsi le clou (90e+1, 4-1). Manchester City s'imposait donc 4-1 pour conforter sa place de leader. Manchester United reste cinquième au classement.