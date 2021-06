Suède-Ukraine : les compositions officielles

Ce soir, le premier du Groupe E (poule de l'Espagne notamment), la Suède, affronte le troisième du Groupe C, l'Ukraine, à Hampden Park (Glasgow), pour les huitièmes de finale de l'Euro. Sans absent à déplorer, le sélectionneur suédois Janne Andersson aligne son classique 4-4-2 à plat. Dejan Kulusevski, contrôlé positif au coronavirus à quelques jours de l'Euro, à l'isolement et forfait lors des deux premières journées, et finalement entré 35 minutes face à la Pologne est titulaire. Il accompagne la pépite de la Real Sociedad Alexander Isak devant, alors que Kristoffer Olsson et Albin Ekdal forment le double pivot. Ils sont encerclés par le capitaine et vétéran Sebastian Larsson, ainsi que le double buteur face à la Pologne Emil Forsberg. Derrière, Victor Lindelöf, le joueur de Manchester United, est associé à Marcus Danielson en charnière, quand Ludwig Augustinsson et Mikael Lustig occupent les couloirs. Robin Olsen est le dernier rempart.

En face, le Ballon d'Or 2004 et sélectionneur de l'Ukraine, Andriy Shevchenko, dispose sa formation en 4-3-3. Comme à son habitude le onze ukrainien se compose de nombreux joueurs du Dinamo Kiev, avec Georgiy Bushchan dans les buts, le latéral Oleksandr Karavaev, Ilya Zabarnyi ou encore Mykola Shaparenko. Le joueur de Manchester City Oleksandr Zinchenko est présent en attaque, associé sur la ligne offensive à Roman Yaremchuk et Andriy Yarmolenko.

Les compositions :

Suède : Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Isak, Kulusevski

Ukraine : Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko- Shaparenko, Stepanenko, Sydorchuk - Yarmolenko, Yaremchuk, Zinchenko